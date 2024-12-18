أغلبية أعضاء الشيوخ الأميركي يؤيدون مشروع قانون ضخما للدفاع

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليوم، مشروع قانون بقيمة 895 مليار دولار يهدف إلى تحديد سياسة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رغم احتوائه على بند مثير للجدل بشأن الرعاية الطبية للمتحولين جنسيا.



ومع استمرار التصويت، أيد مجلس الشيوخ الأميركي المؤلف من مئة عضو، قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 56 صوتا مقابل 12، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب للتمرير.



وستتم إحالة القانون إلى البيت الأبيض حيث يقول مؤيدو الإجراء إن من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا رسميا، بعدما أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.