خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 20 مهاجرا بعد غرق قاربهم

أعلن الحرس الوطني التونسي أن قوات خفر السواحل انتشلت جثث 20 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة الساحل.



وأنقذ خفر السواحل خمسة آخرين، فيما تجري أعمال البحث على أمل العثور على آخرين ربما كانوا على متن القارب.