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وزير الخارجية التركي يحضّ السلطات السورية الجديدة على "معالجة مشكلة" القوات الكردية

أخبار دولية
2024-12-18 | 17:00
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وزير الخارجية التركي يحضّ السلطات السورية الجديدة على &quot;معالجة مشكلة&quot; القوات الكردية
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وزير الخارجية التركي يحضّ السلطات السورية الجديدة على "معالجة مشكلة" القوات الكردية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ألا سبب قد يدفع بلاده لشنّ هجوم ضد قوات كردية في سوريا إذا عالجت السلطات السورية الجديدة "بالطريقة الصحيحة" وضع هذه المجموعات التي تصنّفها أنقرة "إرهابية".
     
وقال فيدان في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة: "هناك إدارة جديدة في دمشق الآن. أعتقد أن هذا الأمر هو أكثر ما يثير قلقهم حاليا"، مضيفا: "باعتقادي، إذا عالجوا هذه المشكلة بالطريقة الصحيحة فلن يكون هناك سبب لكي نتدخل".
 
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى أن يزيل من قوائم المنظمات الإرهابية "هيئة تحرير الشام".
     
وقال فيدان: "أعتقد أنّه حان الوقت للمجتمع الدولي، بدءا بالأمم المتحدة... لإزالة أسمائهم من قائمة الإرهاب".

أخبار دولية

هاكان فيدان

القوات الكردية

سوريا

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