رئيس البنك المركزي الأميركي "متفائل جدا" حيال مسار اقتصاد بلاده

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أنه "متفائل جدا" حيال مسار الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أن التوظيف وإن تباطأ يبقى قويا.



في مؤتمر صحافي عقده عقب خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة، قال باول: "لدي شعور جيد جدا حيال الاقتصاد"، وأضاف: "بصراحة، أنا متفائل جدا حيال الاقتصاد، ونحن في وضع جيد جدا".