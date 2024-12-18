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المتظاهرون المؤيدون لأوروبا يواصلون الاحتجاج ضد حكومة جورجيا

أخبار دولية
2024-12-18 | 17:10
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المتظاهرون المؤيدون لأوروبا يواصلون الاحتجاج ضد حكومة جورجيا
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المتظاهرون المؤيدون لأوروبا يواصلون الاحتجاج ضد حكومة جورجيا

واصل آلاف الجورجيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي الأربعاء تظاهراتهم بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق الاحتجاجات اليومية التي تطالب باستقالة الحكومة المتهمة بحرف تبليسي عن مسارها الأوروبي. 
     
وأثار قرار الحكومة في أواخر تشرين الثاني إرجاء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي احتجاجات حاشدة في ظل أزمة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوز حزب الحلم الجورجي الحاكم واعتبار المعارضة والغرب أن النتائج مزورة. 
     
ولوح آلاف المحتجين أمام البرلمان بأعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا مساء الثلاثاء حيث يتم تنظيم احتجاجات يومية منذ 28 تشرين الثاني. 
     
وفي وقت سابق اليوم، خرجت مسيرات في مواقع عدة في العاصمة تبليسي. 
     
ومع رفض الحكومة التراجع ووصف رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه المحتجين بـ"الجماعات العنيفة" و"الفاشية الليبرالية"، تعهد المتظاهرون بمواصلة النزول إلى الشوارع حتى إجراء انتخابات جديدة. 
          
وألقت الرئيسة المؤيدة للغرب سالومي زورابيشفيلي كلمة الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي الذي رفض الاعتراف بفوز حزب الحلم الجورجي في الانتخابات ودعا إلى فرض عقوبات على مسؤوليه. وقالت: "عندما كان الجورجيون يقاتلون ليلا ونهارا، كانت أوروبا بطيئة في التنبه وبطيئة في الرد"، وسط تصفيق حار من أعضاء البرلمان الأوروبي. وأضافت أن جورجيا تحتاج إلى "اهتمام سياسي مستمر من أعلى المستويات" في بروكسل. 
     
وخلال المرحلة الأولى من الاحتجاجات، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، وذكرت وزارة الداخلية أنه تم اعتقال أكثر من 400 شخص. 
     
واتهم ليفان يوسيلياني، المسؤول الأعلى لحقوق الإنسان في جورجيا، وأيضا منظمة العفو الدولية، الشرطة بـ"تعذيب" المعتقلين. 
     
وأثارت الوحشية المزعومة للشرطة إدانات دولية حيث فرضت واشنطن والعديد من الدول الأوروبية حظرا على منح مسؤولي الحلم الجورجي تأشيرات دخول وحذرت من فرض مزيد من العقوبات الشخصية.

أخبار دولية

المتظاهرون

أوروبا

جورجيا

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