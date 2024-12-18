ترامب يعارض اتفاقا توصل إليه الكونغرس لتجنّب الإغلاق الحكومي

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب معارضته لاتفاق توصل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف آذار وبالتالي تجنّب ما يعرف بـ"الإغلاق" قبيل عطلة نهاية العام.



وإذ أشار إلى أن التنازلات المقدّمة للديموقراطيين في مشروع القانون تنطوي على "خيانة لبلدنا"، قال ترامب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس: "يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديموقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون".