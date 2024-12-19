مقتل أكثر من 44 شخصًا في حادثي مرور في أفغانستان

أعلنت السلطات في أفغانستان اليوم الخميس أن حادثي مرور وقعا في وقت متأخر من الليل في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 44 شخصًا على الأقل.وأفاد حميد الله نثار، رئيس إدارة المعلومات والثقافة التابعة لحركة طالبان، بأن الحادثين اللذين وقعا يوم الأربعاء في ولاية غزنة، واللذين شملا حافلتين، أسفرا عن إصابة 76 شخصًا آخرين.وقال إن أحد الحادثين شمل صهريج وقود في حين ارتبط الآخر بشاحنة بضائع، مشيرًا إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.