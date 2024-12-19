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هيومن رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين من الماء في غزة عمل من أعمال الإبادة الجماعية
أخبار دولية
2024-12-19 | 01:02
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هيومن رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين من الماء في غزة عمل من أعمال الإبادة الجماعية
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرةً إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن "هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948."
ورفضت إسرائيل مرارًا أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلةً إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وعلى الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضًا إثبات نيتهم.
أخبار دولية
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