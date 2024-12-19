الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هيومن رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين من الماء في غزة عمل من أعمال الإبادة الجماعية

أخبار دولية
2024-12-19 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هيومن رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين من الماء في غزة عمل من أعمال الإبادة الجماعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هيومن رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين من الماء في غزة عمل من أعمال الإبادة الجماعية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرةً إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن "هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948."

ورفضت إسرائيل مرارًا أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلةً إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وعلى الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضًا إثبات نيتهم.

أخبار دولية

رايتس

ووتش:

حرمان

الفلسطينيين

الماء

أعمال

الإبادة

الجماعية

LBCI التالي
قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن
مقتل أكثر من 44 شخصًا في حادثي مرور في أفغانستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-14

هيومن رايتس ووتش: هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب ومزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-13

هيومن رايتس ووتش: هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب ومزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير

LBCI
آخر الأخبار
02:04

وزارة الخارجية الإسرائيلية تصف إتهامات "هيومن رايتس ووتش" لإسرائيل في غزة بـ"الإفتراء"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-25

"هيومن رايتس ووتش": الجيش الإسرائيليّ شنّ غارات باستخدام قذائف ملقاة من الجو تشمل مجموعة "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (Joint Direct Attack Munition) أميركية الصنع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:46

أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم

LBCI
أخبار دولية
05:07

وزارة الخارجية المغربية: المغرب توسّطت في إطلاق أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
05:06

مسؤول في وزارة الدفاع التركية: عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا

LBCI
أخبار دولية
03:10

الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-18

رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع لكن هناك اتصالات مع أطراف مقربة منه وداخل الحكومة القائمة بالأعمال

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-10

لقاء جمع سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري في اليرزة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:19

باستخدام الذكاء الاصطناعي... ألعاب القوى تحمي رياضيين من الإساءة عبر الإنترنت

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مارون: نريد رئيسًا يحدث صدمة ايجابية... والعفو عن قتلة الجيش مرفوض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:46

أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم

LBCI
أخبار لبنان
04:53

قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون

LBCI
أخبار لبنان
14:22

فرنجية: مستمر بترشيحي... ونريد إسمًا وازنًا على مستوى المرحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مرور ١٠ سنوات على رحيل ضمير الرياضة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس... بين التفاؤل والقلق من الثغرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان يعترض على الخروقات الإسرئيلية ومستوطنون في مارون الراس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القيادة السورية الجديدة تدخل السويداء والمرجعية الدرزية تدعو المجتمع الدولي الى مراقبة الوضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجولاني سيتحرك لاجل الموقوفين السوريين والمشايخ يفتحون ملف العفو العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:41

مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"

LBCI
خبر عاجل
10:20

أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:38

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

LBCI
أخبار لبنان
11:44

كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...

LBCI
خبر عاجل
03:34

بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الـ LBCI تنقل المشاهد الأولى من القصير

LBCI
صحة وتغذية
15:30

مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟

LBCI
أخبار لبنان
04:53

قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More