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قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن

أخبار دولية
2024-12-19 | 01:07
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قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن
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قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن

أعلنت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية أن ضربات جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص في اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكرت القناة أن سبعة قتلوا في ضربة على ميناء الصليف بينما قتل اثنان في ضربتين على منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت أيضًا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك الموانىء والبنية التحتية للطاقة في صنعاء".

وأضاف أن الأهداف التي ضربها استخدمتها قوات الحوثيين لأغراض عسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق الخميس أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن.

أخبار دولية

المسيرة:

ضربات

إسرائيلية

اليمن

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