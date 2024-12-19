نائب كوري جنوبي: مقتل مئة جندي كوري شمالي في الحرب الأوكرانية

أعلن نائب في برلمان كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين جرى نشرهم في روسيا قد قتلوا وأصيب 1000 آخرون في قتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.



وقال النائب لي سيونغ كويون للصحفيين إن الخسائر ترجع إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى الخبرة في حرب الطائرات المسيرة وعدم إلمامها بمعارك التضاريس المفتوحة.



وكان لي يتحدث بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني في جلسة مغلقة بالبرلمان.