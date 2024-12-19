مسيرة أوكرانية تشعل حريقًا في مصفاة نفط في منطقة روستوف الروسية

أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في المنطقة الواقعة في جنوب روسيا، وهي المرة الثانية في غضون ستة أشهر التي تتعرض فيها المنشأة للقصف.



وذكر يوري سليوسار في منشور على تطبيق تيليغرام أنه "اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة. وتوجهت أطقم الطوارىء والإنقاذ إلى الموقع".



وتسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في حزيران في تعطيل الإنتاج في المصفاة لمدة شهرين.