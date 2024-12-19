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واشنطن منزعجة إزاء اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية

أخبار دولية
2024-12-19 | 01:44
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واشنطن منزعجة إزاء اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية
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واشنطن منزعجة إزاء اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية

عبرت الولايات المتحدة في اجتماع في مجلس الأمن الأربعاء عن قلقها من اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية، في حين دافعت موسكو وبيونغيانغ عن تعاونهما المتزايد.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أيلول أن موسكو تعتبر فكرة "نزع السلاح النووي" من كوريا الشمالية مسألة منتهية لأنها تفهم منطق بيونغيانغ في الاعتماد على الأسلحة النووية كأساس لدفاعها.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "من المثير للقلق أننا نرى أن روسيا ربما تكون قريبة من قبول برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، في تراجع عن التزام موسكو المستمر منذ عقود بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضافت: "نعتقد أن موسكو ستصبح أكثر ترددًا ليس فقط في انتقاد تطوير بيونجيانج للأسلحة النووية، بل وأيضًا ستعرقل بشكل أكبر تمرير العقوبات أو القرارات التي تدين سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار".

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