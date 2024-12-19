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أنقرة ترفض إتهام ترامب لأردوغان بـ"الإستيلاء" على السلطة في سوريا
أخبار دولية
2024-12-19 | 01:50
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أنقرة ترفض إتهام ترامب لأردوغان بـ"الإستيلاء" على السلطة في سوريا
رفضت أنقرة الأربعاء الاتهام الذي وجهه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستيلاء" على السلطة في سوريا بواسطة الفصائل السورية المعارضة التي تمكنت عبر هجوم عسكري خاطف من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة: "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحًا وصف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".
وأضاف: "بالنسبة للشعب السوري، هذا ليس استيلاء. إرادة الشعب السوري هي التي تتولى السلطة الآن".
أخبار دولية
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