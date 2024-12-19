الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل

أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين بالستيين فرط صوتيين على إسرائيل، بُعيد إعلان الجيش الإسرائيليّ شنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية".



وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، إنّ "القوة الصاروخية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2".



وأكّد أنّ "العملية نفذت تزامنًا مع العدوان الإسرائيليّ على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة".