الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول في وزارة الدفاع التركية: عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا
أخبار دولية
2024-12-19 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول في وزارة الدفاع التركية: عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا
أكّد مسؤول في وزارة الدفاع التركية عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، على عكس إعلان أميركيّ في شأن هذه المسألة.
وقال إنّ أنقرة ترى أنّ قوات (الجيش الوطنيّ السوريّ) المدعومة من تركيا "ستحرر" المناطق التي يحتلها حزب العمال الكردستانيّ ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
وزارة
الدفاع
التركية:
اتفاق
إطلاق
النار
تركيا
وقوات
سوريا
التالي
وزارة الخارجية المغربية: المغرب توسّطت في إطلاق أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو
الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-14
رويترز: الرئيس المصري يناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن مع مسؤولين أميركيين منهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان
آخر الأخبار
2024-12-14
رويترز: الرئيس المصري يناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن مع مسؤولين أميركيين منهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان
0
آخر الأخبار
2024-12-12
مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا
آخر الأخبار
2024-12-12
مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا
0
آخر الأخبار
2024-12-09
مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة
آخر الأخبار
2024-12-09
مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة
0
آخر الأخبار
2024-11-29
جعجع: لا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بالنسختين العربية والإنجليزية وهم "عم بجربوا يزعبرو من كل الجهات كأنو مش ميت حدا" في محاولة لتغيير الواقع لكن الحقيقة واضحة ولا يمكن التلاعب بها
آخر الأخبار
2024-11-29
جعجع: لا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بالنسختين العربية والإنجليزية وهم "عم بجربوا يزعبرو من كل الجهات كأنو مش ميت حدا" في محاولة لتغيير الواقع لكن الحقيقة واضحة ولا يمكن التلاعب بها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:07
غوتيريش: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة العازلة بخلاف قوات حفظ السلام
أخبار دولية
10:07
غوتيريش: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة العازلة بخلاف قوات حفظ السلام
0
أخبار دولية
08:58
نتانياهو يحذّر الحوثيين من أنّ من يمس إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية
أخبار دولية
08:58
نتانياهو يحذّر الحوثيين من أنّ من يمس إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية
0
أخبار دولية
08:37
الآلاف يتظاهرون في القامشلي في شمال شرق سوريا دعما للإدارة الذاتية الكردية
أخبار دولية
08:37
الآلاف يتظاهرون في القامشلي في شمال شرق سوريا دعما للإدارة الذاتية الكردية
0
أخبار دولية
07:50
الـLBCI تعاين مدينة حمص وأحياءها المدمرة جراء الحرب وتلك السليمة
أخبار دولية
07:50
الـLBCI تعاين مدينة حمص وأحياءها المدمرة جراء الحرب وتلك السليمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:43
كتلة "تحالف التغيير" إستقبلت المرشح نعمة افرام
أخبار لبنان
15:43
كتلة "تحالف التغيير" إستقبلت المرشح نعمة افرام
0
أخبار دولية
01:07
قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن
أخبار دولية
01:07
قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...
0
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17
"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17
"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
الـLBCI تعاين مدينة حمص وأحياءها المدمرة جراء الحرب وتلك السليمة
أخبار دولية
07:50
الـLBCI تعاين مدينة حمص وأحياءها المدمرة جراء الحرب وتلك السليمة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:32
مولوي بعد جولة في المطار: الإجراءات مشددة والجيش يقوم بواجباته ويجري تحديث نقاط التفتيش
تقارير نشرة الاخبار
07:32
مولوي بعد جولة في المطار: الإجراءات مشددة والجيش يقوم بواجباته ويجري تحديث نقاط التفتيش
0
تقارير نشرة الاخبار
07:27
ميقاتي من مصر: لضرورة العمل سويًا وبيد واحدة من أجل تحقيق النجاح
تقارير نشرة الاخبار
07:27
ميقاتي من مصر: لضرورة العمل سويًا وبيد واحدة من أجل تحقيق النجاح
0
أخبار لبنان
06:44
كنعان من دار الفتوى باسم "اللقاء التشاوريّ المستقل": علينا القيام بواجبنا في 9 ك2 لنخرج من النفق المظلم
أخبار لبنان
06:44
كنعان من دار الفتوى باسم "اللقاء التشاوريّ المستقل": علينا القيام بواجبنا في 9 ك2 لنخرج من النفق المظلم
0
أخبار دولية
05:59
بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت
أخبار دولية
05:59
بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت
0
أخبار دولية
05:46
أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم
أخبار دولية
05:46
أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم
0
أخبار لبنان
05:32
البزري بعد لقائه الراعي: لا سبب للنواب لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسيّ
أخبار لبنان
05:32
البزري بعد لقائه الراعي: لا سبب للنواب لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسيّ
0
أخبار لبنان
04:53
قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون
أخبار لبنان
04:53
قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون
0
أخبار دولية
03:10
الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل
أخبار دولية
03:10
الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:41
مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"
خبر عاجل
12:41
مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"
2
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
11:44
كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...
أخبار لبنان
11:44
كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...
4
خبر عاجل
03:34
بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار
خبر عاجل
03:34
بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار
5
أخبار لبنان
04:53
قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون
أخبار لبنان
04:53
قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون
6
خبر عاجل
05:40
بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك
خبر عاجل
05:40
بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك
7
صحة وتغذية
15:30
مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
صحة وتغذية
15:30
مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
8
أخبار لبنان
14:30
بعد طلب ميقاتي من اردوغان... نصار يزور الراعي قريبا حاملا ايجابية بملف اخلاء كنيستين من الجيش التركي بقبرص!
أخبار لبنان
14:30
بعد طلب ميقاتي من اردوغان... نصار يزور الراعي قريبا حاملا ايجابية بملف اخلاء كنيستين من الجيش التركي بقبرص!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More