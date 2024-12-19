مسؤول في وزارة الدفاع التركية: عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا

أكّد مسؤول في وزارة الدفاع التركية عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، على عكس إعلان أميركيّ في شأن هذه المسألة.



وقال إنّ أنقرة ترى أنّ قوات (الجيش الوطنيّ السوريّ) المدعومة من تركيا "ستحرر" المناطق التي يحتلها حزب العمال الكردستانيّ ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.