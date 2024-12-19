وزارة الخارجية المغربية: المغرب توسّطت في إطلاق أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو

توسّطت المغرب في إطلاق أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو، وفق وزارة الخارجية المغربية.وقالت الوزارة في بيان، إنّ الإفراج عن الرعايا الفرنسيين جاء استجابة لطلب قدمه الملك محمد السادس للقائد العسكريّ في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري.وأضاف: "هذه المبادرة الإنسانية تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب وبوركينا فاسو."