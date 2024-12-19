أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم

بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت

بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت

وزارة الخارجية المغربية: المغرب توسّطت في إطلاق أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو