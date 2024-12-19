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بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت
أخبار دولية
2024-12-19 | 05:59
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بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت
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بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت
أعرب الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عن استعداده لقاء الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب "في أيّ وقت"، في ظلّ تكهّنات كثيرة عن مفاوضات محتملة للسلام في أوكرانيا.
وقال، خلال مؤتمره السنويّ الكبير، في موسكو: "لا أعلم متى سأراه. فهو لم يقل شيئا في هذا الخصوص. ولم أكالمه منذ أكثر من أربع سنوات. وأنا مستعدّ لذلك، في أيّ وقت."
وشدد على أنّ بلاده لم تُهزم في سوريا، بل حققت أهدافها هناك.
ولفت إلى أنّ موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق في شأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية.
وقال إنّه لم يلتق بعد بالرئيس السوريّ المخلوع بشار الأسد، لكنّه يعتزم مقابلته.
وأشار إلى أنه سيسأل عن مصير الصحافيّ الأميركيّ المفقود أوستن تايس.
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