بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت

أعرب الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عن استعداده لقاء الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب "في أيّ وقت"، في ظلّ تكهّنات كثيرة عن مفاوضات محتملة للسلام في أوكرانيا.



وقال، خلال مؤتمره السنويّ الكبير، في موسكو: "لا أعلم متى سأراه. فهو لم يقل شيئا في هذا الخصوص. ولم أكالمه منذ أكثر من أربع سنوات. وأنا مستعدّ لذلك، في أيّ وقت."