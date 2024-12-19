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العراق "يباشر اليوم" بإعادة الجنود السوريين الفارّين قبل أسبوعين إلى بلدهم

أفادت وسائل إعلام رسمية بأنّ العراق بدأ الخميس إعادة الجنود السوريين لبلدهم.



وذكر الإعلام الأمنيّ أن "الجهات المختصة العراقية تباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم".