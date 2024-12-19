الآلاف يتظاهرون في القامشلي في شمال شرق سوريا دعما للإدارة الذاتية الكردية

تظاهر الآلاف الخميس في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا دعما لقوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد وتنديدا بالتدخّل التركي.ورفع المتظاهرون لأول مرة علم الانتفاضة المنادية بالديموقراطية التي انطلقت في 2011، وتتوسطه ثلاث نجوم، إلى جانب أعلام الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق البلاد، وقوات سوريا الديموقراطية، كما شاهد مراسل وكالة فرانس برس.وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام أبو حسن الحموي إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد "ستُضّم" إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.وخلال التظاهرة، قالت صالحة كلش (50 عاما) "يجب أن يكون الشعب السوري شعبا واحدا وأن نناضل من أجل حماية ترابنا وتراب سوريا".وأضافت "نريد أن تكون سوريا ديموقراطية وأن يكون لكل شخص حقه... وقد آن الأوان كي يكون لنا مكان في سوريا ديموقراطية حيث العدالة والمساواة".