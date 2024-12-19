نتانياهو يحذّر الحوثيين من أنّ من يمس إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو من أنّ من يمس إسرائيل "سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية"، بعدما شنت غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة للحوثيين في اليمن.



وقال نتانياهو، في بيان: "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريبًا الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيرانيّ".



وأضاف: "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية".