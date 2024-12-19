غوتيريش: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة العازلة بخلاف قوات حفظ السلام

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات الخميس أنه بات في سوريا "بصيص أمل" بعد الإطاحة ببشار الأسد إثر هجوم لفصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.



وقال غوتيريش قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يترأسه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الشرق الأوسط يشهد حرائق عدّة ولكن بات في سوريا اليوم بصيص أمل ينبغي ألا يخمد".



وقال غوتيريش إن الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها و"لا بد أن تتوقف".



وأكد ضرورة استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها بالكامل، ولا بد من وضع حد على الفور لكل أعمال العدوان.



وأضاف جوتيريش "دعوني أكن واضحا: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة العازلة بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. يتعين على إسرائيل وسوريا الالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتي لا تزال سارية تماما".

