بوتين يؤكد أنّ سقوط الأسد لا يشكل "هزيمة" لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الإطاحة في دمشق بحليفه الوثيق الرئيس بشار الأسد ليست "هزيمة" لموسكو، معتبرا أن الجيش الروسي الموجود في سوريا منذ عام 2015 "حقق هدفه".



وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي الكبير "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك". وأضاف "لقد ذهبنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا"، لكنه اعترف بأن ثمة وضعا "صعبا".



وقال بوتين الخميس للصحافيين خلال المؤتمر الذي تابعه ملايين الروس عبر شاشاتهم إن "روسيا اليوم في الحالة التي أردناها، لقد أصبحت أقوى". وأفاد بوتين الخميس بأن روسيا اقترحت على شركائها "استخدام قاعدة حميميم الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية".



وأشار إلى أن "هذا الاقتراح مقبول بتفَهُّم، والأمر نفسه ينطبق على قاعدة طرطوس البحرية"، مضيفا "الغالبية الساحقة (من دول المنطقة) تؤكد أن الحفاظ على قواعدنا العسكرية يهمها".



وأوضح بوتين أن الجيش الروسي "أخرج أربعة آلاف مقاتل إيراني" من سوريا، بناء على طلب طهران التي أعلنت في 10 كانون الأول/ديسمبر عن إعادة هذا العدد من مواطنيها، من دون الإشارة إلى مساهمة روسيا في ذلك.

