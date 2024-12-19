أحمد الشرع لـBBC: سوريا بحاجة إلى تنمية وتقوية

"سوريا لن تكون مصدر تهديد للعالم"



قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، #أحمد_الشرع، إن #سوريا الآن منهكة من الحرب، ،وأكد أن البلاد بحاجة إلى تنمية وتقوية، مضيفاً أنه ليس هناك خطط عدائية في سوريا على الإطلاق. pic.twitter.com/cM59tL7ILG — BBC News عربي (@BBCArabic) December 19, 2024

"قطعنا كل علاقتنا مع القاعدة"



قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، #أحمد_الشرع، إنه قطع علاقاته بأي تنظيمات أو جهات خارجية.



وأضاف أنه عندما عاد إلى #سوريا بعد خروجه من السجن بدء العمل على أساس الداخل السوري، ويعمل على حماية وصيانة المصالح العليا السورية pic.twitter.com/nRyqHYSPia — BBC News عربي (@BBCArabic) December 19, 2024

اعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن سوريا الآن منهكة من الحرب، وأكد أن البلاد بحاجة إلى تنمية وتقوية، مضيفاً أنه ليس هناك خطط عدائية في سوريا على الإطلاق.وأكد في حديث لـbbc إنه قطع علاقاته بأي تنظيمات أو جهات خارجية.وأضاف أنه عندما عاد إلى سوريا بعد خروجه من السجن بدء العمل على أساس الداخل السوري، ويعمل على حماية وصيانة المصالح العليا السورية.