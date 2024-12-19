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روسيا: أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ غربية الصنع على منطقة روسية أمس
أخبار دولية
2024-12-19 | 11:28
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روسيا: أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ غربية الصنع على منطقة روسية أمس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ أمريكية بعيدة المدى من طراز أتاكمز وأربعة صواريخ بريطانية من طراز ستورم شادو على منطقة روستوف الروسية أمس الأربعاء.
وذكرت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت كل صواريخ أتاكمز وثلاثة من صواريخ ستورم شادو.
وأضافت أن روسيا سترد على الهجمات.
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