واشنطن تعارض اتهام هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

أعربت الولايات المتحدة الخميس عن معارضتها لخلاصات تقرير أعدّته منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية واتّهمت فيه إسرائيل بارتكاب "أفعال إبادة جماعية" في غزة من خلال تقييد وصول السكان إلى المياه.



وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "عند تحديد إذا ما حصلت إبادة جماعية، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".