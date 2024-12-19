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بلينكن يعلن تقديم نحو 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أخبار دولية
2024-12-19 | 14:31
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بلينكن يعلن تقديم نحو 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
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بلينكن يعلن تقديم نحو 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس عن تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية للسودان، حيث أدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وقال بلينكن، الذي ترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، إنه يجب تقديم المزيد من المساعدات عند الحاجة إليها، وذلك على نحو آمن وسريع.

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