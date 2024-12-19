أكسيوس: باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي ستزور دمشق

كتب مراسل لموقع أكسيوس في منشور على منصة إكس أن باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستزور دمشق في الأيام المقبلة.