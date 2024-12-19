زعيم الحوثيين: مقتل تسعة مدنيين في الهجمات الإسرائيلية على اليمن الخميس

أعلن زعيم المتمردين اليمنيين عبد الملك الحوثي الخميس مقتل تسعة مدنيين في الغارات الإسرائيلية صباح اليوم على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة التي جاءت تزامنا مع إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين فرط صوتيين على الدولة العبرية.



وقال الحوثي في كلمة مطولة بثتها قناة المسيرة "استهدف العدو الإسرائيلي الموانئ في الحديدة ومحطتي كهرباء في صنعاء وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 9 شهداء مدنيين"، مؤكدا رغم ذلك "أن العدوان الإسرائيلي لن يثنينا أبدا عن موقفنا المناصر للشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة أو مستوى التصعيد".