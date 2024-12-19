نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم في ضرب أميركا

أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر الخميس أن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.



وأضاف المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن سلوك إسلام اباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.



وقال فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشيء للولايات المتحدة".