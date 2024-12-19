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السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق

أخبار دولية
2024-12-19 | 16:22
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السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق
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السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الخميس أن البعثة الدبلوماسية العراقية "فتحت أبوابها وباشرت مهامها في دمشق" بعدما غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفرّ الأسد من سوريا في أعقاب هجوم خاطف لفصائل المعارضة قادته هيئة تحرير الشام الإسلامية، بعد مرور أكثر من 13 عاما على قمع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية والذي أدى إلى اندلاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الراهن.

وأكد السوداني في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس أن بلده "بالتأكيد ليس ضد التواصل مع الإدارة في سوريا طالما هناك مصلحة لاستقرار سوريا والمنطقة"، مضيفا "إلى الآن لم تحصل خطوة رسمية بهذا الاتجاه رغم أن بعثتنا الدبلوماسية فتحت أبوابها وباشرت مهامها في دمشق".

وأشار إلى عدم حصول "أي اتصال" بينه وبين (أبو محمد) الجولاني"، القائد العام لهيئة تحرير الشام  الذي صار يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، مذكّرا بأن بلده "ينتظر الأفعال لا الأقوال" من حكام سوريا الجدد.

وبعد سقوط الأسد، شددت حكومة بغداد التي جاءت بها أحزاب شيعية موالية لإيران، على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر.

إلا أن السوداني رأى أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول (...) كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا (...) وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

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