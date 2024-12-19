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البنتاغون: هناك 2000 جندي أميركي في سوريا
أخبار دولية
2024-12-19 | 17:46
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البنتاغون: هناك 2000 جندي أميركي في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس أن هناك 2000جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي.
وأضافت أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
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