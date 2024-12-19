الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تتوعد بالرد على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية

أخبار دولية
2024-12-19 | 17:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تتوعد بالرد على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تتوعد بالرد على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الخميس أوكرانيا بشنّ ضربة بالأمس على مصنع روسي بواسطة صواريخ غربية، متوعّدة بأن هذه الغارة لن تبقى "من دون ردّ".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "أفعال نظام كييف المدعومة من مشرفيها الغربيين لن تبقى من دون ردّ".

وأفادت الوزارة باستخدام ستة صواريخ أميركية من نوع "أتاكمس" وأربعة صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادوو" استخدمت الأربعاء من قبل الجيش الأوكراني ضدّ مصنع "كومبينات كامنسكيي" في منطقة روستوف (جنوب غرب روسيا).

آخر الأخبار

أخبار دولية

تتوعد

بالرد

أوكرانية

بصواريخ

غربية

LBCI التالي
بوتين يعرب عن استعداده لقاء ترامب في أيّ وقت
أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-11

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مطار عسكري باستخدام صواريخ أميركية الصنع وتتوعد بالرد

LBCI
أخبار دولية
2024-11-19

لافروف: الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكل "مرحلة جديدة" في النزاع

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

مسؤول أوكراني لـ أ.ف.ب : أوكرانيا ضربت روسيا بصواريخ "أتاكمز" الأميركية الصنع

LBCI
أخبار دولية
2024-09-21

روسيا تقول إنها ضربت منشآت طاقة أوكرانية خلال الليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:35

الوزير المعني بالإغاثة في السويد: ستوكهولم لن تمول الأونروا بعد الآن

LBCI
أخبار دولية
01:08

سماع دوي انفجارات قوية في كييف بعد تحذيرات من صواريخ باليستية

LBCI
أخبار دولية
01:03

دبلوماسيون أميركيون وصلوا إلى سوريا للقاء القادة الجدد

LBCI
أخبار دولية
18:04

الشرع لـ"الشرق الأوسط": سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:53

وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا

LBCI
خبر عاجل
2024-12-18

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا

LBCI
آخر الأخبار
14:35

فيصل كرامي لـ "جدل": موضوع الموقوفين الاسلاميين السورييين بحاجة لتشكيل لجنة ولتتم محاكمتهم في سوريا اما اللبنانيين فبعضهم من دون محاكمة وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها

LBCI
آخر الأخبار
00:10

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٧ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد كلام فرنجية... اليكم آخر مواقف الكتل من الملف الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خطة اسرائيلية للتعمق الى مناطق أوسع في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عودة سوريا لحضن الغرب لها شروطها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:32

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:05

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة

LBCI
خبر عاجل
03:34

بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار

LBCI
أخبار لبنان
04:53

قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون

LBCI
خبر عاجل
05:40

بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك

LBCI
أخبار لبنان
14:55

تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا

LBCI
آخر الأخبار
12:06

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
03:13

حلو يرد على كلام طاوله: الأهم ألا يكون الرئيس المقبل "ميشال عون تاني"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More