روسيا تتوعد بالرد على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الخميس أوكرانيا بشنّ ضربة بالأمس على مصنع روسي بواسطة صواريخ غربية، متوعّدة بأن هذه الغارة لن تبقى "من دون ردّ".



وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "أفعال نظام كييف المدعومة من مشرفيها الغربيين لن تبقى من دون ردّ".



وأفادت الوزارة باستخدام ستة صواريخ أميركية من نوع "أتاكمس" وأربعة صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادوو" استخدمت الأربعاء من قبل الجيش الأوكراني ضدّ مصنع "كومبينات كامنسكيي" في منطقة روستوف (جنوب غرب روسيا).

