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الشرع لـ"الشرق الأوسط": سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

أخبار دولية
2024-12-19 | 18:04
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الشرع لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية
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الشرع لـ"الشرق الأوسط": سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، على أن "الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر"، مؤكداً أن بلاده "لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان".

وقال الشرع في المقابلة التي جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، الخميس، إن "ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة... أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة إلى الوراء".

وأعرب عن تطلعه إلى "الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا. والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك".



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