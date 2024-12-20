الوزير المعني بالإغاثة في السويد: ستوكهولم لن تمول الأونروا بعد الآن

أعلن الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا أن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.



وقال الوزير لقناة تي.في4 التلفزيونية، أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.

