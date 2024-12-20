مقتل شخص في ضربات صاروخية روسية على كييف

قُتل شخص في ضربة صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف الجمعة، فيما رُصد دخان كثيف يتصاعد فوق مواقع عدة في المدينة.وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو، عبر تطبيق تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص واحد".وأوضح أنّ القوات الروسية استخدمت صواريخ من طرازي كينجال واسكندر في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة السابعة صباحا (05,00 بتوقيت غرينتش).وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تلغرام "نتيجة للهجوم العدائي، نُقل شخصان إلى المستشفى وسقط حطام في أربع مناطق، مما أدى إلى اشتعال نيران في سيارات ومبان".وأضاف ان "أجهزة الطوارئ تعمل في مختلف الأماكن".