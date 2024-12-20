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روسيا تعلن إنها هاجمت كييف "ردّا" على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية

أخبار دولية
2024-12-20 | 03:43
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روسيا تعلن إنها هاجمت كييف &quot;ردّا&quot; على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية
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روسيا تعلن إنها هاجمت كييف "ردّا" على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية

أعلن الجيش الروسي أنه هاجم كييف "ردا" على ضربة أوكرانية استهدفت الأربعاء مصنعا روسيا واستُخدمت فيها صواريخ غربية.
     
وأفاد الجيش الروسي في بيان بأن "سلسلة من الضربات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى نُفّذت ردا على ذلك (...) هذا الصباح، واستهدفت مركز التحكم (التابع لجهاز الاستخبارات الأوكراني) إس بي يو، ومكتب لوتش للدراسات الذي يتخذ كييف مقرا له ويتولى تصميم وتصنيع انظمة صواريخ نبتون". وأكد البيان أن "كل الأهداف أصيبت". 

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