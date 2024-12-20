وفد أميركي يصل الى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام في دمشق

وصل وفد أميركي قبل ظهر الجمعة، الى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في أحد فنادق العاصمة السورية، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس، بعد وقت قصير من اعلان واشنطن وصول بعثة دبلوماسية للقاء السلطة الجديدة.



ووصلت قافلة سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات أردنية وترفع العلم الأميركي الى الفندق.