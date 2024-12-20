المنظمة الدولية للهجرة: عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤجج الصراع

اعتبرت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أن عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد

تؤجج الصراع في مرحلة هشة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.



وقالت بوب في خلال إفادة صحفية في جنيف بعد زيارة سوريا: "نعتقد أن عودة الملايين من الأشخاص ستحدث صراعا داخل مجتمع هش بالفعل".



وأضافت: "لا ندعم العودة على نطاق واسع. البلدات ليست مستعدة بصراحة لاستيعاب النازحين".