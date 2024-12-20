المنظمة الدولية للهجرة: لا بدّ من "إعادة تقييم" العقوبات على سوريا لإتاحة الإعمار

دعت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الجمعة إلى "إعادة تقييم" العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لإتاحة إعادة بناء البلد.



وقالت ايمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد عودتها من سوريا إنه لا بدّ من "إعادة تقييم العقوبات" التي تطال أيضا بعض أعضاء الحكومة الانتقالية و"لا بدّ من الحرص على أن يتسنّى للأسرة الدولية التعاون معهم بفعالية".

