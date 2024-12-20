اردوغان يدعو إلى "القضاء على المنظمات الإرهابية" في سوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى "القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا".



وقال اردوغان في خلال مؤتمر صحفي بعد عودته من القاهرة: "حان الوقت للقضاء على المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا"، مشدّدا على "ضرورة القضاء على داعش وحزب العمال الكردستاني وشركائهما الذين يهدّدون" سوريا.