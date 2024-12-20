الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني ان قواته انسحبت من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في منطقة دونيتسك بشرق البلاد لتجنب محاصرتها من قبل القوات الروسية المتقدمة.



وقالت تجمع قوات خورتيتسيا الأوكرانية، وهو تشكيل من القوات البرية، على "تلغرام": "قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية سحب وحدات قوات الدفاع الأوكرانية من المنطقة المعنية لتجنب التطويق".



وذكر بيان أن الوحدات العسكرية تجنبت الحصار وستواصل عملياتها في منطقة كوراخوف-كونستانتينوبولسك.



وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع 18 معركة على جبهة كوراخوف أمس حيث حاولت القوات الروسية التقدم إلى شمال البلدة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك هما أوسبينيفكا ونوفوبوستينكا. وأعلنت يوم الأربعاء سيطرتها على ترودوف.