أردوغان: أنقرة ستفعل كل ما يلزم لإعادة إعمار سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لإعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بما يشمل توطيد العلاقات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع.وقال أردوغان، وفقا لنص تعليقات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة العودة من مصر بعد المشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "سنعزز علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق. سيجلب ذلك ديناميكية جديدة لكل من سوريا وتركيا في شتى المجالات".واضاف: "سنتعاون في العديد من المجالات، من الدفاع إلى التعليم والطاقة. تواجه سوريا حاليا مشاكل خطيرة في مجال الطاقة. لكننا سنعالج كل تلك المشاكل بسرعة".