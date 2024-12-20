مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي بقصف في السودان

قتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس بضربة جوية في السودان، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة.



وكتبت الوكالة الأممية في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أن "برنامج الأغذية العالمي فجع بمقتل ثلاثة من أعضائه بقصف جوّي في السودان يوم الخميس 19 كانون الأول".