مستوطنون إسرائيليون أضرموا النار في مسجد في الضفة الغربية المحتلة

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، في مسجد، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما لفت سكان فلسطينيون.



وأظهر مقطع فيديو عبارات كتبت باللغة العبرية على واجهة المسجد من بينها "الانتقام" و"الموت للعرب" وشعارات أخرى.



وشوهدت آثار حريق عند مدخل المسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية، وتم إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّها تقوم بجمع الشهادات والأدلة من مكان الواقعة.



وقال عضو المجلس القرويّ في مردا نصفت الخفش: "فاقت مردا على عملية إرهاب ممنهج من قبل قطعان المستوطنين، من خلال عملية حرق لمسجد بر الوالدين."



وأضاف: "هذه الاعتداءات متكررة وممنهجة من قبل قطعان المستوطنين."



ورأى جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل، في بيان هذه الحادثة ببالغ الخطورة ولفتوا إلى انّهم سيعملون بصورة حازمة، "لتقديم الجناة إلى العدالة لمحاكمتهم بشكل صارم".



ونددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالهجوم.



ووصفته بأنه "امتداد لمسلسل طويل من انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة".



وطالبت مجلس الأمن الدوليّ والأمين العام للأمم المتحدة "بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية" للفلسطينيين.