مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 700 شخص في مدينة الفاشر السودانية منذ أيار

قُتل أكثر من 700 شخص، في مدينة الفاشر السودانية منذ أيار، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.



وناشد قوات الدعم السريع شبه العسكرية رفع الحصار عن المدينة.



وقال تورك، في بيان، إنّ الحصار والقتال المستمر من دون هوادة يدمران حياة الناس كل يوم على نطاق واسع".



ولفت إلى إمكان أن يستمر هذا الوضع المقلق.



وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ القتلى والمصابين سقطوا جراء القصف المتكرر والمكثف من جانب قوات الدعم السريع لمناطق سكنية مكتظة بالسكان، إضافة

إلى الغارات الجوية المتكررة من جانب قوات الجيش السودانيّ.



وقالت مفوضية حقوق الإنسان إنّ مثل هذه الهجمات على المدنيين قد تصل إلى حد جرائم الحرب.



ونفى الجانبان مرارًا تعمد مهاجمة المدنيين وتبادلًا الاتهامات باستهدافهم في الفاشر ومحيطها.



واندلع الصراع بين الجيش السودانيّ وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 18 شهرًا، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة شملت نزوح أكثر من 12 مليون شخص عن منازلهم في وقت تواجه فيه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في تقديم الإغاثة.