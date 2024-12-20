الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اردوغان: للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ في سوريا

أخبار دولية
2024-12-20 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اردوغان: للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اردوغان: للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ في سوريا

دعا الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان إلى "القضاء" على المنظمات الإرهابية في سوريا، مشيرًا إلى تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ.
     
وقال اردوغان، بعد عودته من قِمّة في القاهرة، إنّه ينبغي القضاء على داعش وحزب العمال الكردستانيّ وشركائهما الذين يهدّدون وجود سوريا.

وشدّد على أنّ "الوقت قد حان لتحييد المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا".
     
وتعتبر تركيا "قوات الدفاع الوطنيّ" منظمة إرهابية إذ تقودها "وحدات حماية الشعب الكردي" التي ترى فيها امتدادًا لحزب العمال الكردستانيّ الذي يخوض تمرّدا ضدّ الدولة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي.
     
غير أن واشنطن تعدّ هذه القوات التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 2019 "أساسية" لمنع التنظيم من معاودة نشاطه في المنطقة.
     
وأعلن الرئيس التركيّ أنّ حكومته تتّخذ "تدابير وقائية" إزاء المجموعات التي تمثّل تهديدا لتركيا.
     
وقال: "من المستحيل أن نقبل بخطر من هذا القبيل".

وأعرب عن أمله ألا تلجأ القيادة السورية الجديدة للعمل مع هذه الوحدات.
     
ونبّه إلى أنّ "زعماء المنظمات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ ووحدات حماية الشعب الكردي سيسحقون في أقرب وقت".
     
وأعلن اردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجّه قريبًا إلى دمشق بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات التركية ابراهيم كالين في العاصمة السورية، حيث التقى بمسؤولين في "هيئة تحرير الشام"، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد.

آخر الأخبار

أخبار دولية

للقضاء

تنظيم

الدولة

الإسلامية

العمال

الكردستانيّ

سوريا

LBCI التالي
دبلوماسيون أميركيون وصلوا إلى سوريا للقاء القادة الجدد
الشرع لـ"الشرق الأوسط": سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-09

وزير الخارجية التركي: يجب ألا يستفيد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني من الوضع في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
10:38

المتحدث: الدبلوماسيون الأميركيون بحثوا مع هيئة تحرير الشام مبادئ انتقال السلطة في سوريا والتطورات الإقليمية والحاجة إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-18

وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم والأكراد عنصر مهم للغاية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-17

فون دير لايين: "لا يمكننا أن نسمح" بـ"عودة" تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا وعلى الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:12

دبلوماسيون اميركيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي ومواطنين اختفوا في عهد الأسد

LBCI
أخبار دولية
09:43

قائد هيئة تحرير الشام عقد "لقاء إيجابيا" مع وفد دبلوماسي أميركي في دمشق

LBCI
أخبار دولية
09:29

غارات للقيادة المركزية الأميركية قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
09:28

إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق "لأسباب أمنية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-14

الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-18

الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...

LBCI
أخبار دولية
2024-12-18

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

LBCI
أخبار دولية
14:58

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم في ضرب أميركا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:28

إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق "لأسباب أمنية"

LBCI
أخبار دولية
07:31

الـ LBCI تواكب الحركة الأميركية في سوريا... اليكم آخر المتسجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"المنبر الوطني للإنقاذ": بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا

LBCI
أخبار لبنان
05:47

وزير الأشغال تفقد سير الأعمال في المطار: كل الشركات تقريبًا أصبحت تسيّر رحلاتها

LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:05

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة

LBCI
أخبار لبنان
14:55

تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية

LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:15

أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
15:11

بول مرقص لـ "جدل": قانون "قيصر" ينتهي غدا ً...واذا ابدى احمد الشرع سلوكاً جديداً يمكن ان تُرفع عنه

LBCI
آخر الأخبار
12:06

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا

LBCI
فنّ
15:32

ظنّ أن والده تزوّج مجددًا... ردّ فعل هستيري من ابن ممثل سوري شهير! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More