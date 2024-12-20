اردوغان: للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ في سوريا

دعا الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان إلى "القضاء" على المنظمات الإرهابية في سوريا، مشيرًا إلى تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ.



وقال اردوغان، بعد عودته من قِمّة في القاهرة، إنّه ينبغي القضاء على داعش وحزب العمال الكردستانيّ وشركائهما الذين يهدّدون وجود سوريا.



وشدّد على أنّ "الوقت قد حان لتحييد المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا".



وتعتبر تركيا "قوات الدفاع الوطنيّ" منظمة إرهابية إذ تقودها "وحدات حماية الشعب الكردي" التي ترى فيها امتدادًا لحزب العمال الكردستانيّ الذي يخوض تمرّدا ضدّ الدولة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي.



غير أن واشنطن تعدّ هذه القوات التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 2019 "أساسية" لمنع التنظيم من معاودة نشاطه في المنطقة.



وأعلن الرئيس التركيّ أنّ حكومته تتّخذ "تدابير وقائية" إزاء المجموعات التي تمثّل تهديدا لتركيا.



وقال: "من المستحيل أن نقبل بخطر من هذا القبيل".



وأعرب عن أمله ألا تلجأ القيادة السورية الجديدة للعمل مع هذه الوحدات.



ونبّه إلى أنّ "زعماء المنظمات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستانيّ ووحدات حماية الشعب الكردي سيسحقون في أقرب وقت".



وأعلن اردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجّه قريبًا إلى دمشق بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات التركية ابراهيم كالين في العاصمة السورية، حيث التقى بمسؤولين في "هيئة تحرير الشام"، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد.