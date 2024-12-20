شولتس: المانيا تستورد بالفعل 90 في المئة من إمداداتها من الغاز الطبيعيّ المسال من الولايات المتحدة

تستورد المانيا بالفعل 90 في المئة من إمداداتها من الغاز الطبيعيّ المسال من الولايات المتحدة، وفق ما أعلن المستشار الألمانيّ أولاف شولتس.



وقال الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب، إنّ الاتحاد الأوروبيّ قد يواجه رسومًا جمركية، إذا لم يقلص عجزه التجاريّ المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إبرام صفقات نفط

وغاز كبيرة مع أكبر اقتصاد في العالم.