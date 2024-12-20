غارات للقيادة المركزية الأميركية قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

قتلت ضربات جوية أميركية، الخميس، اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أحدهما قيادي، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان.



وقالت إنّ الضربات وقعت في جزء من سوريا كانت تسيطر عليه سابقًا حكومة بشار الأسد وروسيا.