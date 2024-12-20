قائد هيئة تحرير الشام عقد "لقاء إيجابيا" مع وفد دبلوماسي أميركي في دمشق

عقد قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الجمعة في دمشق "لقاء إيجابيا" مع وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وفق ما كشف مصدر من السلطة الجديدة لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر من دون الكشف عن هويته ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن اللقاء "نعم صحيح، جرى اللقاء وكان إيجابيا، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله".